サウスカロライナ州チャールストン市を今後 100 年にわたって高潮や海面上昇から守るために、JMT が手掛けたロー バッテリー防潮壁の再整備についてご紹介します。
InfoDrainage を Civil 3D と統合することで、豊富なデータを活用して情報に基づいた設計判断を行い、設計を正確に実行するためのツールを利用できます。
より持続可能な排水設計を支援する機能を詳しく説明した新しい eブックをダウンロードして、その効果をご確認ください。実際の現場での導入事例も紹介しています。
— JMT 社 プロジェクト エンジニア、Andrew Carrier 氏
— Project Centre 社 主任土木エンジニア、F. Javier Soto 氏
動水勾配線とエネルギー勾配線を移行することで、排水状況をより詳細に把握し、情報に基づいた設計判断を下すことができます。
各プラットフォームのツールバーからボタンをクリックするだけで、排水データを Civil 3D に送信したり、用地設計を InfoDrainage に取り込むことができます。
集水域に適した降雨タイプと流出計算方法を選択し、サステナビリティ基準を満たすことができます。
自動化されたカスタマイズ可能なレポートにより、必要とする正確な排水データを瞬時に書き出すことできます。
製品のヘルプ
InfoDrainage + Civil 3D の統合についてご質問がありますか。必要とするさまざまな情報をサポート センターでご覧いただけます。
ビデオ チュートリアル
用地設計を InfoDrainage に書き出して編集し、Civil 3D に再び読み込む方法を実際にご覧いいただけます。
ビデオ チュートリアル
InfoDrainage の拡張データ（降雨量や水力学計算結果など）を使用して、Civil 3D の設計を強化する方法を学びます。