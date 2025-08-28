.
.
.
.
.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
John Sayre
Technical Marketing Manager, Civil Infrastructure
Con oltre 25 anni di esperienza nel settore dell'ingegneria civile, John Sayre ha lavorato ad un'ampia gamma di progetti, tra cui sviluppi residenziali, commerciali e industriali. Lavora presso Autodesk da 9 anni.