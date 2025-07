Volker Cocco

Specialista dell'abilitazione tecnica di AutoCAD

Volker lavora presso Autodesk, Inc. come Customer Technical Success dal 2011 e utilizza il software AutoCAD dal 1991. Avendo lavorato per diversi rivenditori Autodesk dal 1997, la sua esperienza nella risoluzione dei problemi e nel supporto dei prodotti Autodesk completa un background nel disegno e nella gestione CAD.