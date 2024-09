Mentre le metodologie tradizionali stanno rivelando i loro limiti in un contesto in rapida evoluzione, anche legato alle nuove recenti esigenze di progettazione (distanziamento sociale, ricambio d’aria, gestione code,...), Il generative design rappresenta uno strumento efficace per risolvere problemi apparentemente complessi.

All’interno della webinar condotta dall'Ing. Ilaria Lagazio - Senior Technical Specialist AEC di Autodesk - mostreremo come la progettazione generativa rappresenta la naturale evoluzione della modellazione digitale fino all’ IoT.

L’ing. Rocca e l'ing. Moscatelli di BMS Progetti dimosteranno, attraverso casi concreti, come questa evoluzione sia un percorso attuabile, sostenibile e necessario per rimanere competitivi nel mercato Architettonico, dell' Ingegneria e Costruzioni.

Tempo: 60 minuti

Buona visione