L'abc del professionista delle Infrastrutture

Salvatore Macrì

Technical sales manager, Autodesk

Salvatore Macrì è Laureato in Ingegneria Ambiente e Territorio presso il Politecnico di Milano nel 2001. Dopo una breve parentesi come Ufficiale di Complemento dell’Arma dei Carabinieri, inizia il proprio percorso professionale nell’insegna della passione per la tecnologia applicata alla progettazione. In diversi anni matura esperienze lavorative nel campo della topografia, dei sistemi informativi geografici e della progettazione di grandi infrastrutture. Nel 2009 entra a far parte del canale di vendita Autodesk con il ruolo di Pre-Post Sales Engineer e Trainer per i prodotti quali: Autodesk Civil 3D, InfraWorks, Revit e Navisworks. Nel 2016 entra in Autodesk con il ruolo di Technical Sales Specialist AEC focalizzato sulle soluzioni Autodesk Infrastructure e BIM 360.