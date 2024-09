Interoperabilità CAD

Una volta creato, un file CAD 3D diventa il centro di tutte le applicazioni a valle. In precedenza, gli ingegneri dovevano convertire i file CAD 3D in base all'applicazione in cui il file sarebbe stato aperto. Ora è possibile aprire i file dei modelli 3D senza conversione per utilizzarli in tutte le applicazioni a valle, ad esempio nel software CAM o di simulazione.