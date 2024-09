L’impiego degli strumenti dell’AEC Collection di Autodesk ha messo a disposizione di tutti i team coinvolti nella progettazione del nuovo stabilimento Vetropack una piattaforma unica per la modellazione e la gestione delle diverse discipline coinvolte. La collaborazione di più persone operanti in aree differenti del progetto – ma negli stessi tempi – è un nuovo modo di pensare la progettazione. Non solo. Una corposa parte del modello è stata sviluppata da remoto durante il periodo più duro della pandemia da Covid 19. “La gestione a distanza e da più postazioni domestiche di una quantità di modellazione così ampia per un sito così esteso sarebbe stata molto complicata - se non impossibile - durante il lockdown, senza un ambiente unico di interscambio come Revit”, puntualizza Beneventano.



Ma, anche in condizioni normali, un progetto può cambiare nelle sue componenti anche più sostanziali quando la richiesta viene dal cliente. “Alcune modifiche del modello architettonico hanno coinvolto a cascata la distribuzione impiantistica e l’adeguamento delle scelte strutturali”, continua Beneventano. “L’impiego di software come Revit che forniscono una base unica e condivisa ci permette un confronto in tempo reale e la possibilità di dare risposte in tempi brevi”.

Benefici anche sotto il profilo della sostenibilità. “La possibilità di avere un modello coordinato tra le varie discipline permette di razionalizzare gli impianti, evitando così un sovradimensionamento dei componenti ad essi collegati e permettendo il raggiungimento di un risparmio sia economico che energetico”, sottolinea Crivelli. Un capitolo a sé riguarda infatti l’impiego di Revit per il calcolo del computo metrico estimativo dei materiali e il tempo risparmiato che la digitalizzazione di un processo come questo comporta. “Sono state apportate diverse varianti lungo i due anni e mezzo in cui il progetto Vetropack ci ha impegnati”, conferma Beneventano. “Revit ci ha permesso di tenere costantemente aggiornati il nostro contractor e il cliente finale su costi e quantità”.