“Ci siamo fatti promotori e garanti della piattaforma, investendo in formazione per gli stakeholder coinvolti, identificando un BIM Coordinator a cui fare riferimento costante per dubbi, domande, incertezze. Il periodo di affiancamento è durato fino a quando ciascun decisore ha raggiunto la totale autonomia e conoscenza della piattaforma”.

Completata la formazione, Starching ha provveduto ad assegnare i vari livelli di accessi e permessi. Allo stato attuale, la piattaforma è utilizzata per la direzione lavori. “Tutti i flussi di approvazione degli elaborati, delle schede materiali, delle ispezioni di cantiere viene gestito in digitale attraverso la stessa, arrivando a governare circa 50 flussi diversificati – prosegue Giani. Il progetto cloud elaborato da Starching è molto articolato. Per questo motivo, è stato introdotto l’utilizzo della funzione di “standard di denominazione file” per la verifica della corretta nomenclatura dei file. Dovendo raccogliere e gestire migliaia di documenti e modelli, di un certo peso, l’unico ambiente idoneo per lavorare, condividere e collaborare è stata la piattaforma Autodesk Construction Cloud e diversi moduli della stessa.