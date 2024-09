Fusion 360 aiuta Salmoiraghi a gestire i dati in modo capillare per migliorare la qualità del ciclo di vita dei prodotti

“Da anni in Salmoiraghi utilizziamo Autodesk VAULT (PDM) che permette di gestire la parte documentale legata alla progettazione delle macchine e che si integra con altri prodotti Autodesk già in uso in azienda, come Inventor”.

“Con VAULT, in integrazione con il nostro gestionale, partendo dalle offerte dei commerciali, è possibile controllare il ciclo di vita del prodotto sino all’emissione delle distinte”. Nel corso del tempo, tuttavia, complice l’urgenza di dover rinnovare alcune licenze di prodotto e, trovandosi a disposizione del budget da investire in innovazione, Salmoiraghi coglie l’occasione per dotarsi di un sistema Autodesk PLM e fare un decisivo balzo in avanti in ottica della digital transformation dei processi aziendali.