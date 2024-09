Negli ultimi 50 anni sono state presentate diverse proposte per preparare Firenze ad affrontare la prossima alluvione, ma a volte non vengono applicate. Grazie al suo lavoro meticoloso, Tamagnone ha fornito non solo una mappa e un modello idraulico completi di InfoWorks ICM dell'intera area storica, ma anche un progetto dei processi che gli addetti devono eseguire per garantire la salvaguardia e la protezione dalle alluvioni dei tesori culturali del paese.

La libreria dispone di una propria raccolta di documentazione relativa all'alluvione che è possibile consultare quando si visita il complesso dell'Opera per ammirare l'Ultima Cena di Giorgio Vasari. Il dipinto del 1546 è stato definitivamente restaurato e riportato ad una condizione ancora migliore nel 2013 e ora è installato su un meccanismo che consente di sollevarlo in caso di necessità. Nonostante i molti problemi che l'alluvione del 1966 ha creato a Firenze, questo evento ha anche portato allo sviluppo di nuove tecniche di restauro e conservazione: un altro straordinario esempio di come possiamo rispondere all'emergenza in caso di alluvione.

Ma, naturalmente, è sempre meglio essere pronti ad affrontare le emergenze.