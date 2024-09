PEMBREE, con sede nel Regno Unito, utilizza Fusion 360 per progettare e realizzare una gamma sempre più ampia di componenti per mountain bike. L'azienda utilizza le funzionalità di produzione a 5 assi avanzate di Fusion 360 per semplificare la produzione, migliorare la qualità delle parti e ridurre il costo totale del carbonio delle parti.

"Tutti i nostri prodotti sono stati progettati all'insegna della sostenibilità e sono al 100% bilanciati con le emissioni di anidride carbonica", afferma Phil Law, fondatore e product designer di PEMBREE. "Questo non riguarda solo la progettazione, la produzione e l'approvvigionamento dei materiali, ma anche fattori come il costo dei materiali di consumo e dell'imballaggio fino alla consegna finale. I nostri pedali sono riciclabili al 99,9% e tutto ciò che facciamo in PEMBREE è a zero emissioni."