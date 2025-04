La Collection AEC di Autodesk, che comprende un set di strumenti BIM per la progettazione edilizia, le infrastrutture civili e le costruzioni, è stata utilizzata per lo sviluppo di un unico modello multi-disciplinare alla base anche di tutta la parte impiantistica che, in un progetto di questo tipo, costituisce una forte complessità. “Lo stabilimento comprende circa 200 postazioni da orefice, ciascuna raggiunta dagli impianti di lavorazione”, aggiunge Bergonzoni. “Solo un approccio integrato basato su Autodesk Revit poteva consentirci di sviluppare questo aspetto coordinando la parte strutturale, architettonica, l’interior design e il layout del nuovo edificio”.

Autodesk Revit è stato decisivo anche in fase di computazione. “Siamo riusciti a ricavare le quantità effettive degli elementi e i materiali da utilizzare direttamente dal modello”, chiarisce Bergonzoni. “Questo ci ha permesso di fornire al cliente un preventivo dettagliato e realistico da utilizzare al momento del bando di gara e la selezione dell’impresa che avrebbe realizzato l’opera”.

Il BIM ha semplificato la procedura di certificazione LEED® - Leadership in Energy and Environmental Design - permettendo il raggiungimento del rating LEED Gold. La Manifattura Bulgari diventa così la prima fabbrica in Italia ad ottenere un così alto livello di sostenibilità. Questo è stato possibile attraverso una integrazione del LEED con il processo BIM grazie a soluzioni come Autodesk Dynamo e Insight 360 che consentono di ottenere dati sulla qualità ambientale, sulle prestazioni energetiche e sui consumi sin dalle prime fasi progettuali.