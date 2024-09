LERA sta riducendo il lavoro ripetitivo per fare spazio a un approccio problem solving

Mentre storicamente i progettisti si affidano alle proprie conoscenze per risolvere i problemi di progettazione, il design computazionale utilizza le armi più potenti del digitale, come l'intelligenza artificiale, per automatizzare il processo di progettazione. LERA è passata gradualmente a questo nuovo approccio operativo.

In primo luogo, l'azienda ha cambiato il modo in cui venivano creati i modelli 3D, rendendo più semplice il passaggio tra i diversi ambienti software. Ma il vero vantaggio è diventato evidente quando LERA ha iniziato ad aggiungere automaticamente ai modelli i risultati delle analisi.

"Lavoriamo con molti prodotti Autodesk, ma Autodesk® Revit® è il cuore", spiega Oliva. "Abbiamo iniziato ad aggiungere automaticamente i risultati delle analisi al nostro modello Revit da prodotti come SAP2000® ed ETABS®, ad esempio aggiungendo i tag con i valori di Revit per il tipo di taglio", spiega. "Ora riusciamo a inserire automaticamente tutte queste informazioni e gli ingegneri hanno a disposizione un modo più semplice di progettare che si riversa in Revit per la produzione dei disegni".

Grazie alla stretta integrazione tra progettazione e analisi, LERA può dedicare più tempo allo sviluppo del miglior progetto possibile e fornire un valore aggiunto al cliente.