È stato un periodo particolarmente difficile per le aziende britanniche, in tutti i settori che prevedono una clientela multinazionale. La Brexit, il COVID e la trasformazione digitale hanno indotto molte aziende a cambiare il proprio modo di operare e persino i propri acquirenti. Per poche aziende lungimiranti, tuttavia, questi eventi dirompenti hanno agito da catalizzatore per la ricalibrazione e la crescita.

Nel settore multimediale e dell'intrattenimento gli ultimi anni sono stati un banco di prova per la Jellyfish Pictures di Londra, a causa dei cambiamenti operativi apportati dallo studio ben prima che il caos prendesse il sopravvento. È stato un test preventivo del futuro digitale che ha messo l'azienda nelle condizioni ideali per gestire l'incertezza. Jellyfish Pictures produce effetti visivi e animazioni per alcuni dei più grandi nomi di Hollywood, tra cui Star Wars: Gli ultimi Jedi per Lucasfilm/Disney, Stranger Things per Netflix e Watchmen per HBO. Negli ultimi 20 anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti del settore per l'innovazione creativa e diversi premi BAFTA ed Emmy.