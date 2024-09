CityBot: una piattaforma modulare, configurabile e multifunzione è il futuro della mobilità

Un robot elettrico modulare gira silenziosamente in un parco pubblico raccogliendo i rifiuti e depositandoli autonomamente nei cestini. Un altro robot identico, o "bot" mobile, si aggancia senza problemi ad un carrello elevatore e si sposta in un magazzino gigante per sollevare e immagazzinare le merci. Un altro robot si aggancia facilmente ad un carrello di trasporto, si trasforma in un minibus e conduce i passeggeri lungo un percorso programmato.

Il concetto è straordinario nella sua semplicità: un nucleo robotico mobile fisso ma modificabile, il bot, che si adatta a molteplici usi, è autonomo e acquisisce dati di utilizzo in tempo reale per migliorare la progettazione dell'iterazione del bot per un nuovo impiego, un processo chiamato progettazione a circuito chiuso. I clienti possono personalizzare la flotta CityBot, che opera sul campo utilizzando i principi della swarm intelligence, per impieghi come il trasporto urbano, la movimentazione dei materiali, i servizi civici, la gestione dei bagagli e persino il tempo libero.