DBA Group adotta la soluzione collaborativa cloud di Autodesk ed aumenta l’ottimizzazione di tempi e costi di progettazione

Grazie alla lunga esperienza e a pregresse esperienze nel campo, il cliente si affida a DBA Group per la progettazione del campus.

“Data la complessità della lavorazione - prosegue Di Biase – era imprescindibile per noi utilizzare un approccio metodologico che non fosse il BIM. Il cliente non aveva una conoscenza approfondita dello strumento proveniendo da un settore professionale diverso, un potenziale ostacolo che è stato trasformato da DBA Group in un’opportunità.

In una serie di sedute sono state mostrate al cliente le funzioni base dello strumento, affinchè col tempo potesse visualizzare gli avanzamenti del lavoro e inserire annotazioni in totale autonomia. Il coinvolgimento è divenuto col tempo via via più intenso tanto che il committente ha preso parte allo sviluppo del modello, alle riunioni di coordinamento sia del Dipartimento BIM sia a quelle allargate agli altri stakeholder.

Abbiamo effettivamente dato il via a quello che internamente definiamo un “esperimento sociale” nel senso che abbiamo attivamente coinvolto il cliente sulla piattaforma Autodesk Construction Cloud per la condivisione del progetto dandogli la possibilità di avere uno spazio dedicato con a disposizione i modelli elaborati nelle diverse fasi della lavorazione. Non accade sovente che un cliente sia tanto coinvolto nella progettazione. C’è stato un grande lavoro di squadra, un team di circa 30 professionisti, ognuno nel suo specifico campo di applicazione, hanno collaborato al progetto” - sottolinea Di Biase.