In effetti, Slisse prevede che utilizzando gli script di automazione riuscirà a risparmiare una notevole quantità di tempo rispetto al passato.

"Oggi, posso offrire un'immagine 3D di tutti gli elementi presenti sul territorio in mezza giornata, anziché nell'arco di due giorni" ha affermato con entusiasmo.

Questo non è l'unico risultato ottenuto. In seguito all'introduzione di InfraWorks da parte del team del progetto GIS 3D, gli specialisti di geomatica, gli ingegneri e i dipendenti dei reparti tecnici dell'Eurometropoli hanno ottenuto vantaggi costanti dal software in termini di controllo, visualizzazione e comunicazione nel contesto dei propri progetti, anche se non direttamente collegati al BIM o al 3D.

Questo passaggio alla tecnologia 3D fornisce vantaggi anche agli studi di progettazione privati.

"Dalla fase di studio della fattibilità, il reparto di ingegneria e costruzione crea tutti i progetti in 3D con AutoCAD e InfraWorks. Anche gli architetti e i consulenti di progettazione privati utilizzano le informazioni 3D del territorio disponibili nel database Open Data, che possono essere integrate nei software BIM come Revit. Oltre ai risparmi di tempo, si ottiene anche un vantaggio economico, perché invece di eseguire i rilievi topografici, i team possono utilizzare i dati 3D prodotti dall'Eurometropoli. Una volta completato il progetto, ci auguriamo di ricevere in cambio i modelli 3D per aggiornare i nostri dati di riferimento."

Secondo Slisse, stiamo assistendo ad una transizione fondamentale per la comunità: