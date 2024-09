Bravida, un'azienda appaltatrice centenaria del settore elettrico e meccanico con sede nei paesi nordici, sta attraversando una fase di trasformazione digitale. L'azienda si è aggiudicata il più importante progetto di cui si sia mai occupata, E4 Stockholm Bypass che prevede la realizzazione di una tangenziale che colleghi la parte nord e la parte sud di Stoccolma e ha un valore di 3,1 miliardi di euro. La nuova tangenziale sarà lunga 21 km, per la maggior parte in galleria, e Bravida è stata incaricata di sviluppare e installare sistemi HVAC, antincendio, per l'alimentazione, l'illuminazione e le acque reflue. Solo in una galleria del progetto E4, sono presenti 76 trasformatori, 20.000 dispositivi di illuminazione e 23.000 testine di irrigazione.

Autodesk ha collaborato con Bravida per l'adozione di un workflow completamente digitale in grado di offrire significativi vantaggi in termini di produttività: l'automazione e le funzionalità di collaborazione nel cloud di Revit e BIM Collaboration Pro hanno permesso di ridurre i costi dei servizi dell'87%. L'azienda può collegare i modelli BIM 3D utilizzando Autodesk Platform Services (in precedenza noto come Forge), che in futuro le consentiranno di eseguire la manutenzione predittiva. Adottando la trasformazione digitale come un'opportunità per sviluppare nuove capacità, i team di Bravida stanno ripensando il loro modo di lavorare.