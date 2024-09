Da modello 3D a modello di business: nuove opportunità per l’ingegneria delle costruzioni

Efficienza, efficacia e qualità. Questi, in sintesi, i principali vantaggi che l’ambiente BIM e Autodesk AEC Collection offrono alle organizzazioni che operano in un settore importante come l’ingegneria economica.



“L’efficienza va ricondotta al risparmio di tempo nello sviluppo del progetto e nella gestione delle modifiche che abbiamo riscontrato, circa il 25% rispetto alla progettazione tradizionale”, conferma Brioni. Un approccio che comporta però un vero e proprio cambio di paradigma. “Il BIM impone una impostazione scrupolosa e attenta del modello in fase iniziale”. Una logica diametralmente opposta rispetto a quella impiegata in precedenza, che demandava al cantiere la soluzione di problemi sottovalutati in fase di progettazione, con conseguenti ritardi e diseconomie nel corso della fase esecutiva.



“La modellazione del cantiere virtuale permette inoltre ai nostri clienti di attenersi a quanto previsto nel progetto, abbattendo il rischio di errori e di spese non previste”. Questa è la vera efficacia delle soluzioni Autodesk, che consente a B&B Progetti s.r.l. e ai propri committenti di raggiungere gli obiettivi condivisi in fase di assegnazione dell’incarico. “Corredare il modello geometrico di dati su tempi e costi rende il progetto pronto per le fasi successive. E ogni lavorazione rappresenta un’occasione per razionalizzare i processi e mettere a fattor comune l’esperienza maturata”.



Operare su un ambiente condiviso, inoltre, costituisce un beneficio qualitativo senza confronti per le realtà che fanno della multidisciplinarietà il loro punto di forza. “Quando si lavora in team multidisciplinari, spesso dislocati in sedi diverse, il vantaggio è fuori discussione”, aggiunge Baccaro. BIM Collaborate Pro permette infatti di progettare in ambiente cloud, in più persone e di discipline diverse sullo stesso modello in condivisione. “Tutto risulta integrato e istantaneamente si possono verificare le modifiche operate dagli altri specialisti. In progetti molto complessi questo aspetto è impagabile”.



Non solo. “I nostri committenti possono verificare la documentazione e seguire gli sviluppi del modello, questo ci permette di raccogliere osservazioni e apportare in tempo reale eventuali modifiche”, chiarisce Baccaro. “Gestire tutto questo tramite un workflow integrato e condiviso tra tutti i componenti del gruppo di progetto è sicuramente più efficace rispetto a un metodo tradizionale, specie se ci sono strutturisti, impiantisti ed esecutori coinvolti. Processi decisionali e gestione del lavoro sono decisamente più fluidi”.