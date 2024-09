AmSafe® è il principale fornitore mondiale di prodotti per la sicurezza per i settori aerospaziale e militare. Fornisce oltre il 90% di tutte le cinture di sicurezza per passeggeri di aeromobili in tutto il mondo, offrendo i propri servizi a produttori di sedili, produttori di velivoli e compagnie aeree. Prima dell'implementazione di uno strumento PLM, le informazioni sui prodotti AmSafe erano sparse in vari portali, tutti gestiti manualmente, e la raccolta dei dati necessari richiedeva tempo. Grazie a Fusion Lifecycle, ora è possibile gestire tutti i documenti e le informazioni in un'unica posizione sicura e facilmente accessibile.