Con Recap Pro si possono gestire le nuvole di punti generate da strumentazione all’avanguardia, come droni e laser scanner, con Revit e Civil 3D si riescono a generare modelli digitali informativi e standardizzati. Grazie all’utilizzo di Infraworks si può simulare l’impatto di un’opera nel suo contesto territoriale valutandone ex-ante le ricadute paesaggistiche ed ambientale. Infine attraverso Navisworks si garantisce la risoluzione delle interferenze generate in fase di progettazione riducendo i relativi rischi di errore in fase di cantiere con una notevole diminuzione dei costi di realizzazione. “L’utilizzo di BIM Collaborate Pro come unico ambiente centralizzato di condivisione dei dati e Design Collaboration è stato fondamentale per la continuità operativa durante i mesi di lockdown dovuti all’emergenza sanitaria da Covid-19”, continua Paciola.

E sono i numeri a parlare chiaro sui vantaggi di questa trasformazione digitale nel Gruppo Acea. Ad oggi Acea Elabori, dell’Area I&S, vanta 10 professionisti certificati che operano in una struttura con un sistema di gestione accreditata ICMQ BIM. Prima società di ingegneria tra le multi-utility ad avere questo accreditamento. Oltre 40 hub per la gestione dei progetti/attività in BIM Collaborate Pro con più di 70 risorse abilitate al Document Management, una decina al Project Management e più di 40 agli altri servizi cloud. Più di 300 famiglie e componenti per la standardizzazione dei progetti e una media di 30 attività sviluppate simultaneamente grazie al BIM, con un 5% di risparmio sul tempo medio di elaborazione dei progetti.