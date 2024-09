Cosa significa concretamente passare da una modalità di lavoro tradizionale CAD a una modalità di lavoro BIM?

Muovi i primi passi dal CAD al BIM e scopri flussi di lavoro più evoluti che ti permetteranno di aggiungere valore ai tuoi servizi professionali offrendo qualità maggiore, dati condivisibili e un progetto capace di rispondere agli standard crescenti di mercato.

All'interno del webinar avremo il piacere di avere Riccardo Pagani, Founder & CEO di Bimon, che ci racconterà la propria esperienza in merito. Nel frattempo, anticipiamo un suo commento:

"Il passaggio dal CAD al BIM è un’evoluzione fondamentale per ogni professionista del nostro settore. Stiamo vivendo un’epoca di importanti trasformazioni, in cui la conoscenza del digitale è una condizione essenziale per rimanere competitivi sul mercato e, soprattutto, per accedere a nuove opportunità di lavoro e di carriera. Il Building Information Modelling è un metodo che consente di gestire differenti livelli di informazione, oltre alla sola informazione grafica di un progetto (CAD), permettendo un maggiore controllo del processo di progettazione, costruzione e gestione di un’opera, limitando gli imprevisti e garantendo il rispetto dei tempi e dei costi previsti. Iniziare un percorso di implementazione BIM significa ottimizzare le proprie competenze e capacità, affacciandosi ad un nuovo mercato ricco di possibilità" - Riccardo Pagani, Founder & CEO, BIMON

