*Autodesk ha commissionato uno studio che ha analizzato le differenze in termini di produttività e di valore commerciale fra AutoCAD e AutoCAD LT, relativamente ad attività quali la creazione di geometrie, piante e prospetti, l'estrazione dei dati degli oggetti, nonché l'applicazione e il controllo degli standard CAD. Come in tutte le verifiche delle prestazioni, i risultati possono variare in base al computer, al sistema operativo, ai filtri e anche al materiale di origine. Nonostante sia stato fatto tutto quanto necessario per rendere le verifiche il più oggettive possibile, i risultati possono variare. Le specifiche e le informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Autodesk offre tali informazioni "così come sono" senza garanzie di alcun tipo, espresse o implicite.