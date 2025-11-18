.
.
.
.
.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Vanshika Gupta
Technical Solutions Expert at Autodesk
Vanshika, a skilled Architect and Technical Specialist, excels in utilizing her extensive expertise and BIM proficiency to drive sustainable design and enact significant industry change
Nanditha K.K.
Solutions Engineer at Autodesk
Nanditha, a Civil Engineer, specializes in land development and transportation. She helps organizations reimagine infrastructure planning and design by integrating traditional workflows with modern digital solutions for innovation and sustainability.