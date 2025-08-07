Marius Jablonskis

Responsable de la transformation numérique, Norconsult

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la transformation numérique AECO, Marius Jablonskis est spécialisé dans l’intégration des données, le développement de concepts, la stratégie d’entreprise et les partenariats. Il excelle dans l’alignement des technologies avec les besoins des entreprises pour mettre en œuvre des transformations efficaces et durables.