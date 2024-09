Bien avant la pandémie de COVID-19, Hajo et Lennart savaient que VisiConsult devait adopter des outils numériques pour assurer son avenir et proposer aux clients des solutions conformes à leurs attentes. Aujourd’hui, VisiConsult investit massivement dans l’intelligence artificielle (IA), le cloud computing, l’impression 3D, la robotique et la croissance durable.

Une plate-forme d’intelligence artificielle est en cours de développement pour améliorer la détection des défauts. Elle offrira davantage de fiabilité et d’automatisation que les méthodes classiques de traitement d’images par rayons X, déjà efficaces. Les partenaires coopérant sur le projet peuvent charger les données des images évaluées sur une plate-forme cloud. Les données sont anonymisées et utilisées pour paramétrer l’IA. Plus la qualité des données est élevée, plus l’IA s’améliore.

L’entreprise utilise l’imagerie par tomographie assistée par ordinateur (CT) pour produire des « jumeaux numériques » des pièces inspectées. Les ingénieurs de VisiConsult et de ses clients peuvent interroger ces jumeaux numériques à distance, partout dans le monde, pour détecter et corriger les défauts, avant de transmettre les actions correctives aux sites des clients.

Auparavant, le processus d’imagerie nécessitait l’utilisation d’un film analogique et d’un logiciel pour inspecter les pièces à une échelle microscopique. Désormais, différents détecteurs numériques évaluent automatiquement les images et les traitent en plus des images obtenues par rayons X. Les résultats sont ainsi beaucoup plus rapides qu’avec un film analogique.