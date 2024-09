Dans de nombreux cas, le temps nécessaire pour créer un modèle complet de hotte de cuisine personnalisée est passé d'un mois à quelques heures. Le plus important était de pouvoir fournir un système de création de devis normalisé basé sur Configurator 360.

« Notre équipe reçoit chaque jour un nombre élevé de demandes de devis personnalisés », indique Mike Sy. « En rationalisant ce processus, nous avons libéré du temps d'ingénierie que nous pouvons consacrer au développement des produits. Les économies de temps réalisées sont inestimables ».

Et les clients le remarquent. Sur le site Build- A-Hood, le nombre de sessions a augmenté de 28 % par rapport à l'ancien outil de personnalisation en ligne de l'entreprise, dont la portée était relativement limitée. Le nombre d'utilisateurs a augmenté de 24 % et devrait encore augmenter après le lancement de la campagne marketing pour Build-A-Hood en 2017. Le nombre de pages consultées a diminué de 15 %, car les clients n'ont pas besoin de consulter une page distincte pour chaque fonction sélectionnée. Plus important encore, les nouvelles sessions ont augmenté de 10 % et les demandes de devis sont en hausse.

« Il est important pour nous d'augmenter le nombre de demandes de devis », déclare Blake Woodall, vice-président directeur du marketing. « Une fois que les clients ont demandé un devis, nous leur envoyons un lien vers une page de révision qui affiche le modèle qu'ils ont configuré et qui leur permet de télécharger une feuille de spécifications complète. Cela a considérablement amélioré la précision des devis et a permis de réduire les allers et retours pendant le processus ».

Les demandes de devis reçues via Build- A-Hood ont augmenté tandis que les demandes soumises manuellement ont considérablement diminué.

Vent-A-Hood collabore avec Autodesk pour fournir des données BIM directement à partir des modèles de fabrication développés dans Inventor. 14 % des modèles Configurator 360 de Vent-A-Hood sont compatibles BIM. Nous prévoyons de fournir cette fonctionnalité au public à court terme.

« Le contenu BIM deviendra incontournable », déclare Mike Sy. « Nous recevons au moins une dizaine d'appels par mois d'architectes et de concepteurs nous demandant des données BIM. En fournissant des modèles BIM directement à partir de notre configurateur de produits en ligne, nous espérons décrocher encore plus de contrats ».