Autodesk Build assure le succès de Tétris dans une entreprise internationale de conception et de construction

Les multiples équipes internes de Tétris collaborent souvent à des projets internationaux complexes pour des marques mondiales, en travaillant avec des clients, des entrepreneurs et des sous-traitants, et l'efficacité et la clarté sont essentielles.

Cela s'est avéré difficile dans le passé, car de nombreux processus étaient manuels et cloisonnés, les différentes équipes nationales utilisaient d'autres outils et l'entreprise n'avait pas de méthode standardisée pour capturer et partager les données.

"Avant d'utiliser BIM 360 d'Autodesk Construction Cloud, c'était un cauchemar", explique Andrea Reina Rojas, responsable BIM pour la construction chez Tétris. "Nous utilisions le courrier électronique et d'autres outils pour les dessins, les demandes de renseignements, les approbations et d'autres questions. Il s'agissait d'un processus vraiment manuel, où nous téléchargions les documents, prenions des notes manuellement, les retéléchargions et les envoyions ensuite pour approbation."