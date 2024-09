La transition numérique chez Sodistra n’est pas passée sans un changement organisationnel. Les équipes (environ 60 collaborateurs) évoluent désormais en mode projet. L’organigramme s’est aplani. Un module de réunion a été aménagé au centre des locaux. C’est dans cette pièce que les équipes présentent et débattent des projets en cours. « Dire que nous fonctionnons en mode agile serait très prétentieux, mais on peut en revanche affirmer que l’on a retrouvé de l’agilité », s’enthousiasme Erwan Coatanéa.

Ces transformations numérique et organisationnelle ont eu un effet immédiat avec l’accélération de la production à destination de l’étranger. Membre de la promotion 3 de l’accélérateur créé par la Banque publique d’investissement (BPI) et acteur de la toute récente French Fab, la société entend profiter de cet élan pour, notamment, traverser plus souvent l’Atlantique où elle s’exporte déjà. Ainsi, la création d’un poste de BIM Manager a entraîné la montée en compétence d’un salarié anglophone. « C’est d’autant plus crucial à l’export. La 3D permet de gommer les distances et les incompréhensions, on gagne du temps là où les décalages horaires pouvaient faire perdre rapidement une ou deux journées », analyse-t-on au sein de la PME mayennaise.