Conçu par l'Agence Daniel Romeo Architecture, le PRISME, Pôle de Référence Inclusif Sportif Métropolitain, situé à Bobigny, est le tout premier complexe sportif inclusif d'Europe et le 2e au monde, intégrant un centre sportif et un pôle médical et permettant une accessibilité universelle, pour toutes les pratiques sportives, de l'initiation au haut niveau, pour les porteurs de handicap, ainsi que pour les personnes valides.

Ce bâtiment unique représente un espace multifonctionnel exceptionnellement dense, sur une parcelle réduite dans la ville de Bobigny à l'emplacement de l'ancienne voie Romaine, appelée Cardo decumanus. Toutes les conditions étaient réunies pour une conception sous forme de prouesse technique et architecturale. Pour Daniel Romeo, architecte sensible et innovant, le BIM s'est imposé dès le départ du projet pour mieux appréhender les volumes, la qualité des espaces et de la lumière, les accès et les liaisons entre les entités. Cette méthodologie a ainsi permis de travailler sur la synthèse entre les différents corps d'états afin d'aboutir à un projet réaliste. L'utilisation de Revit et de 3ds Max a notamment permis de travailler dès les premières esquisses, sur non seulement l'aspect spatial du projet, mais également sur ses qualités environnementales et bioclimatiques. L’enjeu architectural a été de créer un bâtiment qui fluidifie pour chaque utilisateur l’accès et l’usage des différents programmes sportifs pour que le plaisir du sport ne se limite pas à la pratique et que pour que tous vivent une expérience spatiale unique.

En élargissant la notion de handicap à toutes les singularités corporelles, mentales et culturelles, dans laquelle chacun peut se retrouver un jour de façon plus ou moins temporaire, l'agence a imaginé une architecture inclusive permettant tout simplement de concevoir un bâtiment universel et humain.

Les espaces intérieurs et extérieurs si sensibles et minimalistes, sont dessinés afin de faciliter les accès et les transitions entre les espaces. L’enveloppe extérieure a un rôle unificateur et agit comme un filtre lumineux qui accompagne les parcours intérieurs. Les rampes deviennent des transitions ludiques et éléments pour une mise en scène visible et vivante du cheminement.

Daniel Romeo, architecte fondateur de l'agence Daniel Romeo Architecture, Clémence Lailly, Directrice de projets - CET ingénierie et Coline Hennebelle, Chargée d'opérations du département de Seine-Saint-Denis dévoilent comment PRISME est d'ores et déjà un héritage majeur des Jeux, un modèle précurseur pour tous les futurs projets liant inclusivité, bien-être et harmonie architecturale.