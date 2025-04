Brioche Pasquier, leader français de la viennoiserie industrielle, a su évoluer d’un petit fournil artisanal dans les années 70 à un géant de l’agroalimentaire avec 17 usines et 3500 collaborateurs. Son défi majeur : produire à grande échelle tout en conservant la qualité du fait maison. Pour cela, l’entreprise a fait un choix stratégique fort en concevant ses propres machines et bâtiments, garantissant ainsi une totale maîtrise de sa production. Avec une gestion décentralisée, chaque usine possède ses spécificités, nécessitant une coordination optimale. Pour accompagner sa croissance, Brioche Pasquier a amorcé une transformation digitale avec Autodesk pour permettre aux différents sites et métiers du groupe de collaborer efficacement grâce à des méthodes et outils unifiés. Cette digitalisation renforce l’innovation et crée un avantage technologique, garantissant une production plus agile et performante.

L’intégration des outils numériques Autodesk a transformé l’organisation industrielle de Brioche Pasquier. Grâce au BIM et à la modélisation 3D, les équipes – bureaux d’études, maintenance et production – collaborent en temps réel sur une même plateforme, limitant les erreurs et optimisant les processus. La digitalisation a notamment permis de diviser par trois les déplacements des chefs de projet et de réduire de moitié les erreurs de conception des machines. De plus, l’accès centralisé aux données simplifie la maintenance et accélère les réparations, minimisant ainsi les temps d’arrêt. Ces avancées améliorent la réactivité et la productivité, tout en garantissant la qualité.

L’ambition de Brioche Pasquier ne s’arrête pas là : l’entreprise vise la création d’un jumeau numérique de ses usines, une réplique virtuelle permettant de tester et optimiser ses infrastructures en temps réel. Cette innovation stratégique favorisera l’expansion internationale du groupe en simplifiant la conception de nouveaux sites, tout en maintenant des standards élevés. Avec cette transformation digitale, Brioche Pasquier confirme que modernisation et respect du savoir-faire artisanal peuvent aller de pair.