Des réunions de synthèse intra-lot, pilotées par NGE, et inter-lots, quant à elles conduites par le maître d’œuvre, sont donc nécessaires tous les quinze jours afin de gérer la question des conflits. Sur le périmètre dont elle a la charge, le rôle d’Islam Ziani est d’assurer le BIM Management intra-lot en compilant les maquettes pour la synthèse, d’être garante de la coordination entre les différents sous-traitants, et de mettre à disposition les maquettes numériques à l’ensemble des intervenants à travers la plateforme BIM 360. Ces maquettes sont par ailleurs enrichies de l’identification des éventuels problèmes et de leur affectation.

En parallèle des réunions de synthèse, un important travail pédagogique est entrepris, notamment auprès des corps d’état les moins familiers avec l’usage d’une maquette numérique.

« Une synthèse peut avoir un impact sur le projet, de manière plus ou moins significative, toutes les semaines. Il faut savoir prendre un temps important d’explication pour qu’au final, le chantier y gagne en efficience. Au fil de l’avancée du chantier, chacun prend ses repères et se rend bien compte que la centralisation des données dans un modèle facilite le travail en commun et la diffusion des plans d’exécution à jour », analyse la coordinatrice BIM de NGE qui reconnaît que cette méthodologie de travail désormais beaucoup plus collaborative a amélioré la communication entre les différents intervenants.