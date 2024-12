Le succès du projet ORIZON™ repose également sur l'utilisation d'outils technologiques avancés pour la conception et la gestion des données. En partenariat avec ARKANCE, intégrateur des solutions Autodesk, MND a pleinement tiré parti de logiciels tels qu'Autodesk Inventor (ingénierie) et Vault Pro (gestion des données techniques), ce qui a permis d'optimiser les processus de conception et de réduire les délais de mise sur le marché.

« L'un des défis majeurs était de coordonner efficacement les équipes dispersées sur plusieurs sites, tout en assurant une fluidité dans la gestion des données », explique Bastien Duprey, responsable du bureau d'études ORIZON™. « Grâce à Autodesk Vault Pro, nous avons pu centraliser toutes les informations dans un seul environnement, ce qui a permis à nos équipes de travailler simultanément et de manière beaucoup plus efficace. »

Autodesk Vault Pro a ainsi permis à MND de finaliser la gamme ORIZON™ en seulement un an et demi, là où un projet similaire aurait pris entre trois et cinq ans. « Nous avons réduit de près de 50 % les délais de développement grâce à Autodesk Vault Pro et Inventor, une accélération que nous n'aurions pas pu atteindre sans ces outils », souligne Bastien Duprey.

Autodesk Inventor a également joué un rôle clé dans la conception des équipements, notamment en facilitant l'utilisation de profils reconstitués et de pièces embouties, une technique empruntée à l’industrie automobile. « L'introduction de nouvelles méthodes de fabrication, issues du secteur automobile, a permis de franchir des barrières techniques et de concevoir des produits plus robustes et esthétiques », ajoute Bastien Duprey.