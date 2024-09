LABO DES PAYSAGES

« Selon les projets, j’utilise différentes interfaces 3D et pour ce genre de travail, InfraWorks 360 me permet d’atteindre tous mes objectifs », raconte Sophie Barré, qui s’en sert pour y récoler la topographie et les matériaux au sol, les arbres, les bâtiments, les ouvrages et le mobilier urbain. Elle importe le modèle numérique de terrain (MNT) au format DWG préparé dans AutoCAD Civil 3D. Celui-ci est créé à partir du plan public BD Topo® de l’IGN, des relevés géomètres pour la topographie existante, et des plans de nivellement pour le socle du projet. Elle revendique atteindre une précision au centimètre près sur la zone du projet car les données le permettent. C’est utile pour une maquette d’expertise où il faut tester de manière fiable les covisibilités, avec la trentaine de bâtiments projet, le bois à préserver et la proximité d’un édifice historique. Les aménagements liés à l’eau, fort enjeu pour cet écoquartier, peuvent aussi être représentés précisément.

Les bâtiments alentour sont extrapolés en 3D directement dans InfraWorks 360 à partir de la BD Topo® de l’IGN. Les bâtiments les plus proches qui nécessitent plus de réalisme sont préparés sous Maya. La différence est flagrante entre un modèle représenté avec des données robustes et précises, et une modélisation automatique du bâti existant avec des données opendata, souvent moins précises. « L’avantage est que j’intègre les bâtiments, les arbres et le mobilier en limitant le nombre de polygones chargés dans InfraWorks 360. Cela garantit la fluidité de la navigation avec un rendu réaliste même pour un vaste territoire, et donne la possibilité d’ajouter de nouvelles données projet tout au long de son avancement », indique-t-elle.

Elle se sert d’InfraWorks 360 pour représenter d’autres objets en enrichissant la bibliothèque des styles d’objets 3D par ses propres éléments personnalisés.

« Ce logiciel permet de concevoir des objets paramétriques et de créer des scripts et des filtres pour en maîtriser l’affichage. C’est la force du logiciel que de pouvoir afficher en temps réel les caractéristiques précises d’une donnée complexe : un tracé devient une clôture ou une noue, un point un arbre ! On a aussi accès à la description de la donnée (auteur, date de création, etc.), et on peut même y ajouter de l’information géoréférencée comme dans un SIG. En contrôlant la donnée représentée à un niveau de détail choisi en amont, on obtient une maquette d’expertise fiable sur laquelle on peut s’appuyer pour prendre des décisions d’aménagement. », précise-t-elle.