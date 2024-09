Kalitta utilise Autodesk Product Design & Manufacturing Collection. L’entreprise conçoit l’assemblage d’embrayage dans Autodesk Inventor et le fabrique à l’aide de solutions Autodesk d'usinage FAO de pointe.Les stratégies d'usinage adaptatives génèrent des trajectoires d'usinage à engagement constant qui remplacent les passes plus lentes et plus importantes.Les améliorations qui en résultent en termes de durée de vie de l’outil et de performances ont permis de réduire le temps d’usinage sur les principaux composants d’embrayage de 30 à 10 heures.

« Nous avons conçu l’intégralité de notre programme de conception et de fabrication de pièces à l’aide de la technologie Autodesk », déclare Chad Head, Directeur général, Kalitta Motorsports. « Nous avons commencé à usiner nos assemblages d’embrayage en 2015 et, aujourd’hui, nous fabriquons des assemblages d’embrayage,des têtes de cylindres et bien d’autres pièces. Nous avons considérablement réduit nos coûts et gagné en efficacité. Les logiciels Autodesk ont changé la donne et font partie intégrante du succès de Kalitta Motorsports et Kalitta Air. »