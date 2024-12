La gare Villejuif - Gustave-Roussy est un projet monumental et inspirant du Grand Paris Express développé par l'Agence Dominique Perrault Architecture et réalisé en BIM par Bouygues Bâtiment Ile-de-France. Elle se caractérise par une architecture unique, qui permet à la lumière naturelle de pénétrer au cœur de la gare grâce à un impressionnant puits central en inox et une toiture en membrane semi-cristalline en ETFE ultra-légère (éthylène-tétrafluoroéthylène). C'est l'une des gares les plus profondes du réseau, avec une structure complexe comprenant 16 ascenseurs et 32 escaliers mécaniques.

La création et la gestion de ce projet d’ampleur, impliquant de nombreux intervenants, a intégré un processus BIM avancé pour une coordination optimale des travaux et la prévention des incohérences. Une numérisation 3D par scan laser, effectuée par le Bureau d’Etudes Novatlas a permis de vérifier la précision des éléments déjà construits.

Les solutions BIM et CAO d'Autodesk, telles que Revit, BIM 360, et ReCap, ont été cruciales dans ce projet où l'openBIM était une exigence majeure du Maître d'Ouvrage, la Société des Grands Projets. Découvrez les témoignages de Bouygues Bâtiment Ile-de-France et de Novatlas.