Dans plusieurs secteurs, la tendance est à la réduction de l’impact environnemental. Les produits doivent être plus légers, mais offrir les mêmes caractéristiques de sécurité, de confort et de recyclage, pour un coût similaire. Cette situation impose le développement de nouveaux processus, matériaux et supports spécifiques qui permettront d’obtenir des produits extrêmement performants et respectueux de l’environnement.

Dans ce sens, les matériaux composites à base de polymères avec renfort de fibres sont des éléments-clés, car ils présentent un potentiel énorme pour réduire le poids des véhicules. Cependant, ils sont encore peu performants en termes de productivité et de qualité, et c’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place de nouveaux processus de transformation. Les composites à fibres parallèles offrent les mêmes caractéristiques mécaniques et présentent l’avantage d’être 60 % plus légers.