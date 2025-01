STUDIOS Architecture, agence reconnue pour ses projets innovants et durables, en collaboration avec Dumez, grand constructeur faisant partie du Groupe VINCI Construction en France et spécialisé dans la réhabilitation structurelle, ont transformé avec succès trois bâtiments dans un quartier historique de Paris en un nouveau hub de 6 700 m2 dédié à l'Intelligence Artificielle pour Google, grâce aux solutions BIM d'Autodesk.

Cette réhabilitation lourde et complexe a permis de moderniser en profondeur des structures ayant subi des transformations successives au fil des siècles. Ce projet, unique en son genre, affiche des niveaux d'excellence environnementale hauts, et dépasse même déjà les objectifs du Plan Paris Climat 2050. STUDIOS Architecture a utilisé les solutions BIM d'Autodesk, notamment Revit pour la modélisation et la documentation, Autodesk Construction Cloud et BIM Collaborate Pro pour la collaboration temps réel et Navisworks pour la détection des conflits et le phasage 4D. Cette approche a permis des simulations détaillées et une communication efficace à distance avec Google. L'approche BIM a assuré une gestion précise et efficace de la réhabilitation, réduisant les perturbations dans le quartier et optimisant l'impact carbone. Le bâtiment final intègre des toitures végétalisées, ainsi que des matériaux biosourcés et recyclés pour certains, et il affiche une efficacité énergétique hors du commun. Enfin, il a été pensé pour être pérenne, à ce titre, il est réversible et adaptable à de nouvelles utilisations éventuelles dans le futur.

Sophie Athanase, architecte D.P.L.G. et associée chez STUDIOS Architecture, nous présente la vision architecturale et les défis de la restructuration de ce projet grandiose. José Sobreiro, architecte et BIM manager chez STUDIOS Architecture, détaille l'importance du BIM dans la conception et la coordination du projet. Enfin, Siham Houchi, Responsable Stratégie Data chez VINCI Construction, et Mehdi Mouloud, directeur d’exploitation chez Dumez, décrivent comment le BIM a facilité l'efficacité des travaux de réhabilitation et permis de préparer la gestion opérationnelle future d'un tel bâtiment à la pointe.