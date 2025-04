Groupe E, énergéticien leader en Suisse Occidentale, emploie 2600 personnes dédiées à l’accélération de la transition énergétique et vise une décarbonation complète d’ici 2050.

La société, qui comprend 24000 clients, a pour objectif d’augmenter la production d’énergie renouvelable tout en modernisant son infrastructure afin d’intégrer avec efficience les énergies actuelles et futures.

La vidéo illustre l’utilisation novatrice du BIM par Groupe E afin d’optimiser ses projets et flux de travail opérationnels. A la centrale hydroélectrique de Broc construite dans les années 1920, le BIM joue un rôle crucial dans la modernisation et l’augmentation de l’énergie renouvelable. Dans la centrale de chauffe PLACAD, le BIM a également permis d’intégrer un réseau sophistiqué d’équipements énergétiques dans un espace urbain à taille réduit. L’utilisation du BIM par Groupe E engendre une meilleure coordination et une baisse significative des coûts.

Groupe E utilise les solutions Autodesk telles que Revit, Advanced Steel, Civil 3D, InfraWorks et Navisworks afin d’améliorer la conception et l’exécution de leurs projets avec efficacité.

L’adoption d’une plateforme collaborative basée sur Autodesk Docs et Autodesk BIM Collaborate Pro permet une gestion centralisée des documents et une meilleure coordination entre leurs équipes.

Grâce à l’utilisation du BIM et des solutions collaboratives, Groupe E ambitionne de réduire les reprises de 30% et livrer leurs projets 10% plus rapidement. La valeur générée par ces données permet une meilleure planification de leurs opérations et maintenance.

Groupe E prévoit d’implémenter des jumeaux numériques pour la gestion de leurs actifs à travers des cycles pour optimiser la maintenance et anticiper les pannes.

L'intégration de capteurs aux modèles 3D permettra de générer la donnée actualisée de ces jumeaux numériques.

En intégrant des méthodes traditionnelles avec des technologies modernes, Groupe E devient une référence dans le secteur énergétique, ouvrant la voie à l’excellence en matière de transformation digitale et de maintenance opérationnelle.