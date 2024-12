L’adoption des solutions Autodesk, en particulier ACC, s’est avérée être un choix stratégique pour le Groupe IDEC. « Les logiciels Autodesk, comme AutoCAD et Revit, sont déjà bien établis dans notre secteur. Mais ACC offre une avancée majeure avec ses fonctionnalités cloud, qui facilitent la gestion documentaire et la communication entre tous les intervenants, où qu’ils se trouvent », souligne Frédéric Bernardi. Cette technologie permet de corriger rapidement les erreurs, de partager des annotations en temps réel et de maintenir une coordination efficace entre le bureau et le chantier. « Ne pas hésiter à franchir le pas vers le cloud est crucial. Cela simplifie la communication et améliore l’efficacité de toutes les parties prenantes », conclut-il.

L’intégration d’Autodesk Construction Cloud dans la démarche BIM du Groupe IDEC pour la construction de leur nouveau campus illustre parfaitement les bénéfices de la digitalisation dans le secteur de la construction. Cette initiative a optimisé les workflows et a amélioré la collaboration et la communication entre tous les acteurs du projet. Grâce à ACC,le Groupe IDEC a réussi à créer un environnement de travail plus connecté, efficace et innovant, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives pour le futur de la construction.