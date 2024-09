Eh bien oui, c’est possible. Par exemple, en 2015, Local Motors a lancé la Strati, une voiture électrique deux places aux lignes sportives, fabriquée en seulement 44 heures et constituée à 75 % de pièces imprimées en 3D. En 2016, l’entreprise Divergent 3D a remis ça avec Blade, un bolide de 700 chevaux, dont le châssis et la carrosserie ont été imprimés en 3D. Et en fin d’année, la startup italienne XEV va se mettre à fabriquer la LSEV, une petite voiture électrique qui, selon les dires de l’entreprise, est le premier véhicule au monde pouvant être produit en série par impression 3D.

Et ce ne sont pas seulement les startups et les visionnaires qui travaillent sur des conceptions automobiles à impression 3D. Plutôt que de s’acharner à créer des validations de concept qui font les gros titres, les fabricants automobiles classiques investissent dans les mises à jour incrémentielles et les améliorations concrètes. General Motors en est un exemple : l’entreprise se lance dans la conception de pièces imprimées en 3D qui offrent une amélioration de la performance et la possibilité de customiser les véhicules.

Kevin Quinn, directeur de la conception et de la fabrication générative, raconte : « En moyenne, chaque véhicule compte 30 000 pièces. Nous n’avons pas l’intention de toutes les imprimer. Nous voulons rester réalistes et mettre l’accent sur les opportunités de production où nous pouvons apporter une valeur commerciale à GM ainsi qu’à nos clients. Pour nous, il ne s’agit pas de ce que nous pouvons faire, mais de ce que nous devrions faire. »