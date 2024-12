Comme de nombreuses industries, Geismar se heurte à un problème grandissant : la gestion de données. Avec des bureaux d’études répartis dans plusieurs régions et des systèmes de travail variés, l’accumulation de données et l'absence d’un système centralisé rendaient les processus complexes, peu efficaces et source de nombreuses redondances. "Nous avions une situation hétérogène, avec des bureaux d’études utilisant des méthodes de travail et des systèmes de stockage différents," précise Jean-Philippe Antoine. Pour rationaliser ses processus et améliorer la collaboration, Geismar a choisi Autodesk Vault, un système de gestion de données produit qui centralise et sécurise les informations critiques de l'entreprise.

La décision d’implémenter Vault a été motivée par plusieurs constats, dont l'opportunité de réduire les coûts en optimisant les licences logicielles et la nécessité de standardiser les pratiques au sein de l’entreprise. Selon Autodesk, une mauvaise gestion de la donnée et de la communication peut générer jusqu’à 52 % de travaux supplémentaires, et 13 % du temps des équipes est perdu à rechercher des informations. "L’opportunité de rationaliser les licences et de standardiser nos processus était trop importante pour être ignorée," ajoute Jean-Philippe Antoine, confirmant que Vault s’imposait comme un outil essentiel pour transformer les pratiques de gestion de données chez Geismar.