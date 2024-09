Quels sont les principaux défis rencontrés lors des phases avant-projet ?

Comment libérer du temps pour la conception et les tâches à haute valeur ajoutée ?

Comment accéder à davantage de datas, en adoptant une nouvelle méthodologie de conception claire, simple et agile ?

Explorez les témoignages inspirants de professionnels de l'AEC sur la transformation de leur approche du design et de la collaboration grâce à Autodesk Forma. Mathieu Velt & Jonathan Tilleul (AIA Life Designers), Lucile Poirot (CLUB), Zakaria Ouatab (Réalités), et Xavier Sauvard (Nexity) partagent leurs expériences, dévoilant les défis surmontés et les avantages décisifs obtenus en adoptant cette solution innovante dès le début de leurs projets.