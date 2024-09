C’est une cuve en inox de trois mètres de haut soutenue par un support en acier. Lors de son inspection, ce socle a révélé la présence de corrosion. Au sein de ce site industriel classé Seveso « seuil haut » appartenant à un géant mondial de la pharmacie, le rôle de ce support est de soutenir un réservoir d’ordinaire rempli de produits chimiques. Aujourd’hui, l’industriel a des doutes sur la capacité de cet équipement à remplir pleinement son rôle en raison d’une corrosion généralisée observée sur la périphérie du support de cuve.

« Comme le matériel était trop endommagé pour un contrôle conventionnel, le groupe pharmaceutique a fait appel à EALICO qui utilise les dernières technologies de contrôle non destructif pour numériser la pièce en 3D et rechercher les dommages », explique Anthony Martinez, directeur général et cofondateur d’Ealico, une société d’ingénierie proposant aux industriels une palette de solutions innovantes destinées à évaluer l’état de leurs équipements de production. Développées avec le concours des technologies Autodesk, les expertises métiers fournies par la société francilienne permettent aux clients d’Ealico une entrée de plain-pied dans l’usine du futur.

Dans le cas de cette unité industrielle où transitent des produits chimiques, un ingénieur d’Ealico a d’abord été dépêché sur site avec un scanner 3D. Là, il a pu digitaliser, sans contact, les surfaces complexes du support de la cuve en un temps record avec une précision au micron. « Au préalable, grâce au pack Autodesk Product Design Collection, nous avons modélisé, sur la base des plans fournis par le concepteur, le socle tel qu’il a été livré à l’industriel », précise Anthony Martinez.

Au travers de la solution Autodesk Recap 360 Pro, l’équipe Ealico opère à la compilation et au recalage des nuages de points relevés grâce au scanner 3D. Ensuite, à partir de ce relevé, les ingénieurs effectuent un maillage des points grâce à Autodesk Meshmixer. Cette application permet d’appréhender l’épaisseur réelle de l’objet une fois les données compilées. Ealico partage ensuite ses résultats via la plateforme d’innovation et de partage Autodesk Fusion 360.