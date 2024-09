Plongez dans l’histoire fascinante de la nouvelle “Palme React” de Decathlon ! Ce projet innovant visait à repenser la conception de la palme de plongée pour réduire son impact environnemental en minimisant l’utilisation de matières premières, sans compromettre son efficacité. L’objectif était clair : ne garder que l’essentiel.

La “Palme React” a été conçue en utilisant Autodesk Fusion Generative Design, en collaboration avec le partenaire ARKANCE. Cette technologie avancée a généré des concepts nouveaux hors des références habituelles, dont ils se sont inspirés. Cela a permis de valider qu’une simple déformation au centre de la palme était aussi efficace que des renforts latéraux pour favoriser la bonne propulsion dans l’eau.

Le résultat : une palme en plastique recyclé 2 fois plus légère et une meilleure répartition des matières, réduisant ainsi son empreinte CO2 de 50%, par rapport à la référence du marché. De plus, cette palme est faite d'un seul type de plastique, permettant sa revalorisation en fin de vie sans démantèlement.

Commercialisée en 2025, cette palme au design unique, marque un tournant dans le monde des sports de plongée.