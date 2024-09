En plein cœur de la Part-Dieu à Lyon se dressait une Cité administrative vieillissante, supportant des coûts élevés de maintenance et d’exploitation, et dont les standards de qualité d’accueil du public et de conditions de travail pour les agents étaient devenus nettement insuffisants. La maîtrise d'ouvrage publique a fait appel à deux agences d'architecture de renom, Z Architecture et Snøhetta, afin de concevoir ce majestueux vaisseau administratif du futur, érigé par Eiffage Construction.

Il était indispensable de maintenir cet emplacement stratégique où des platanes historiques de l'ancienne place d'armes de la caserne de la Part-Dieu ont dû être conservés, afin d'y réaliser un bâtiment à énergie positive avec une empreinte carbone réduite. L’ensemble du programme se devait de fait d'affronter de multiples défis tels que rassembler l’ensemble des fonctions dans un espace urbain très contraint, tout cela dans des délais exceptionnellement courts.

La mise en place du BIM et d'une approche d'industrialisation de la construction, par le biais notamment de l’utilisation de Revit et de Navisworks, a été un facilitateur de réflexion dès les phases amont du projet. La simulation des performances énergétiques futures ainsi que l'impact du climat sur le bâtiment ont joué un rôle clé dans l'atteinte d'objectifs vertueux. Cette approche intelligente, intégrant le hors site pour la préfabrication des panneaux de façades, a permis d'une part de gagner un temps considérable en phases études et lors du chantier, mais a également permis une réduction drastique de l'empreinte carbone du projet et une rapidité d'exécution d'un chantier complexe en environnement contraint.

La maîtrise d'ouvrage publique a rapidement reconnu l'intérêt et l'importance du processus BIM pour obtenir un contrôle complet sur la construction et d'imaginer une exploitation et une maintenance optimales du bâtiment au travers de l'utilisation d'un jumeau numérique.

Hélène Bouchain - Architecte associée et Directrice de projet chez Z architecture, Claire Vancauwemberge - Directrice de projet Future cité administrative d'État de Lyon, Remy Cointet – Architecte D.P.L.G. et Directeur de projet chez Snøhetta, Loïc Casier - Directeur de travaux Eiffage Construction et Mathieu Grelier - Responsable BIM région Centre-Est et BIM Manager chez Eiffage Construction reviennent en détails sur les différentes phases de ce fabuleux projet.