Dans un monde en constante évolution, où les enjeux environnementaux et la préservation du patrimoine sont au cœur des préoccupations, Chabanne, agence d’architectes et ingénieurs, se positionne comme un acteur majeur de l'architecture contemporaine. Avec une équipe pluridisciplinaire de 130 experts répartis sur plus de 10 métiers, l’agence place l'impact et l’excellence au cœur de sa mission. Spécialisée dans les infrastructures culturelles et sportives, elle allie innovation technologique, respect du patrimoine et durabilité dans ses réalisations. Le Palais des Congrès de Nîmes en est une illustration parfaite, montrant comment le BIM et des outils comme Autodesk Construction Cloud (ACC) permettent de repenser la conception et la réalisation de projets d'envergure dans une profession en pleine complexité et internationalisation.