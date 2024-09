Artelia est un groupe international de conseil, d'ingénierie et de management de projet, avec plus de 100 ans d'histoire, et intervenant dans cinq domaines d'activités principaux : le bâtiment, l'industrie, les énergies décarbonées, l'eau et la mobilité.

La croissance internationale et l'adoption de nouvelles méthodes de travail et technologies, telles que l'IA et les jumeaux numériques, ont conduit le groupe à repenser sa stratégie et placer la transition numérique au cœur de sa politique. Les données y jouent un rôle crucial : en centralisant et automatisant leur création et leur gestion, Artelia cherche à améliorer performance opérationnelle, fiabilité, rapidité et interopérabilité au sein de ses projets.

La collaboration entre Artelia et Autodesk a commencé il y a plus de 15 ans, initialement dans l'industrie et le bâtiment avec Revit, et plus récemment dans les infrastructures, avec la mise en place d'Autodesk Construction Cloud en tant que plateforme de gestion de projets. Le projet Vivaldi à Boulogne-Billancourt en est une excellente illustration. Réalisé en full BIM, sa conception a été optimisée, et le dialogue international et pluridisciplinaire a été fluidifié entre toutes les parties prenantes grâce aux solutions Autodesk.

Benoît Clocheret, Président exécutif d'Artelia et Mirko Maccarronello, BIM and Digital Technology Manager, International Network E&R and AIA, nous inspirent en apportant leur incroyable retour d'expérience.