AmSafe® est le premier fournisseur mondial de ceintures et harnais de sécurité pour les industries de l’aérospatiale et de la défense. L’entreprise fournit plus de 90 % des ceintures de sécurité utilisées dans les avions du monde entier et ses produits sont compatibles avec toutes les marques de sièges, tous les aéronefs et toutes les compagnies aériennes. Avant l’adoption d’un outil de PLM, les informations produit d’AmSafe étaient dispersées sur plusieurs portails gérés manuellement et la collecte des données critiques demandait davantage de temps. Avec Fusion 360 Manage, tous les documents et toutes les informations de l’entreprise sont désormais gérés depuis un emplacement unique, sécurisé et facilement accessible.