L’adidas arena est la pierre angulaire d'un projet de renouvellement urbain de grande envergure parfaitement intégrée à son quartier dans Paris. Conçu par les agences d'architecture SCAU et NP2F et réalisé par Bouygues Bâtiment Ile-de-France pour la Ville de Paris, ce bâtiment complexe, modulable et polyvalent, à la portée à la fois locale et internationale, est capable d'accueillir plus de 8 000 personnes pour des événements sportifs et culturels.

Deuxième plus grande toiture végétalisée de Paris, ce bel édifice à la structure complexe (murs atteignant jusqu'à 12 mètres de haut et des éléments structurels hors du commun) a présenté des défis structurels de taille qui ont été surmontés grâce à la mise en place d'un processus BIM ambitieux avec les solutions Autodesk. L’utilisation de Revit, Navisworks et surtout BIM Collaborate Pro a ainsi favorisé une collaboration en temps réel des équipes, permettant de visualiser les problèmes potentiels avant la construction et de les résoudre rapidement, économisant ainsi du temps et des ressources, avec à la clé, la réalisation d'un jumeau numérique du bâtiment afin de faciliter son exploitation future. Les différents acteurs de cette réussite reviennent dans ce témoignage sur les étapes de ce projet majeur.